روسيا: الإفراج عن 60 أسيرا فى صفقة مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأجرت أوكرانيا وروسيا أول صفقة تبادل للأسرى بينهما فى 24 مارس الماضى، وذلك بعدما أسرت القوات الأوكرانية والروسية مئات المقاتلين منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى كييف. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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