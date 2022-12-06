أوكرانيا تعلن وصول طرود مشبوهة إلى سفارتيها فى الدنمارك ورومانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان، إن "إرسال الطرود المشبوهة إلى مقراتنا الدبلوماسية لن يخيفنا".

وكانت السفارة الأوكرانية فى العاصمة مدريد بإسبانيا، قد شهدت منذ عدة أيام، انفجار رسالة أسفر عن ضحية واحدة من أعضاء البعثة الدبلوماسية، وأصدرت الكلية القضائية الوطنية الإسبانية حكما يصنف الانفجار بأنه "عمل إرهابى".

فيما دعا وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، السفارات الأوكرانية فى الخارج إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل عاجل، على خلفية التفجير.