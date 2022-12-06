العالم اليوم - مونديال 2022.. مباريات اليوم في دور ثمن النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 02:18 مساءً - تتواصل في قطر، اليوم الثلاثاء، السادس من ديسمبر مباريات الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وستجمع المباراة الأولى من دور الستة عشر بين المنتخبين المغربي والإسباني، على الساعة السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وكان المنتخب المغربي تأهل إلى الدور الثاني متصدرا المجموعة السادسة بـ7 نقاط، فيما بلغت إسبانيا هذا الدور من المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بـ4 نقاط.

أما المباراة الثانية فسيلتقي فيها المنتخب البرتغالي نظيره السويسري، على الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

وكان رفاق كريستيانو رونالدو تصدروا المجموعة الثامنة بـ6 نقاط، أما سويسرا فقد احتلت المركز الثاني للمجموعة السابعة بـ6 نقاط.

وكانت منتخبات إنجلترا وفرنسا وهولندا والأرجنتين وكرواتيا والبرازيل قد ضمنت تأهلها رسميا إلى دور الربع.

تذاكر إضافية لمباراة المغرب وإسبانيا



يسافر المغاربة إلى قطر لحضور مباراة بلادهم في دورالستة عشر بكأس العالم لكرة القدم أمام إسبانيا اليوم الثلاثاء فيالوقت الذي يتسابق فيه المشجعون الموجودون بالفعل في البلاد للحصول على تذاكر، مما يزيد الطلب على المقاعد في تحد محتمل للمنظمين.

وتلقى المنتخب المغربي، وهو آخر فريق عربي وأفريقي متبق في كأس العالم، مساندة من بعض أكثر المشجعين حماسا في البطولة، وكثيرونمنهم يعيشون ويعملون في قطر ويأملون أن يروا فريقهم يتأهل إلى دور الثمانية لأول مرة.

لكن مباريات المغرب شكلت تحديا أيضا للمنظمين، إذ كان هناك دفع وتدافع خارج الاستاد حيث تجمع المشجعون الذين لا يملكون تذاكر قبل فوز المنتخب المغربي على كندا في أول ديسمبر، وحاول البعض تسلق السياج.

وفي محاولة يائسة لحضور مباراة إسبانيا الفائزة بكأس العالم2010، تجمع أكثر من ألف مشجع مغربي في مكتب التذاكر الرسمي مساء أمس الاثنين. وشاهد صحفيو رويترز شجارين على الأقل وشرطة مكافحة الشغب تنتشر في الوقت الذي تضخم فيه الحشد.

وقال أحد المشجعين إن كثيرين غادروا دون الحصول على تذاكر.

وذكر البعض أنهم جاءوا بعد مشاهدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إن السفارة المغربية واتحاد كرة القدم سيوزع ونتذاكر مجانية.

وقالت السفارة المغربية على تويتر إنها وزعت 500 تذكرة على مغاربة يعيشون في قطر.

وقالت الصفحة الرسمية لمنتخب المغرب على فيسبوك إن الاتحاد الدولي (الفيفا) أتاح خمسة آلاف تذكرة إضافية للجماهير المغربية.

وحالف الحظ البعض، قائلين إنهم حصلوا على تذاكر من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وبينما لا يعد المغرب، الذي صعد إلى دور الستة عشر لأول مرةمنذ 1986، الفريق المرشح للفوز، فإن دعم مشجعيه الصاخبين الذين يرتدون الملابس الحمراء يُنظر إليه على أنه يمنحه أفضلية كبيرة في أول كأس عالم تقام في دولة عربية.

وقالت الخطوط الجوية الملكية المغربية يوم الجمعة إنها تسيّر أربع رحلات إضافية تضم كل واحدة ما بين 270 إلى 340 مشجعا.

وطلبت القنصلية المغربية من الجماهير "إظهار روح رياضية بغض النظر عن النتيجة" وتجنب فعل أي شيء من شأنه إثارة احتكاكات مع المشجعين الإسبان.

فرص المغرب أمام إسبانيا

على الرغم من أن مباراة المغرب ضد إسبانيا، في السابعة مساء بتوقيت أبوظبي اليوم الثلاثاء، لن تكون سهلة، لكنها بالطبع لن تكون مستحيلة.

وأما سبب كونها غير مستحيلة، فذلك يعود إلى النتائج التي حققها أسود الأطلس في مشوارهم في المونديال الحالي، حيث حقق الفوز على كل من بلجيكا وكندا، بينما تعادل مع كرواتيا، فتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط.

وتمكن المنتخب المغربي من تسجيل 4 أهداف، في حين دخل مرماه هدف وحيد وجاء بنيران صديقة، وهذا يعني أن خط دفاعه متماسك وقوي، ولكنه سيكون قيد الاختبار الحقيقي في المباراة أمام الماتادور الإسباني هذا المساء.



تاريخ مواجهات المغرب وإسبانيا

سيكون المنتخب المغربي مدفوعا بالرغبة في الفوز في هذه المباراة، خصوصا وأنه كان قد التقى مع المنتخب الإسباني 3 مرات سابقا.

وفي اللقاءات السابقة، وكلها مباريات رسمية، خسر المنتخب المغربي مرتين، وتعادل مرة.

الأولى: في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 1962، وتواجه المغرب مع إسبانيا في مباراة الذهاب في 12 نوفمبر عام 1961، وخسرها بهدف دون مقابل.

الثانية: هي مباراة الإياب، وأقيمت في 23 نوفمبر 1961، وتمكن المنتخب الإسباني من الفوز على المغرب، بثلاثة أهداف لهدفين وبالتالي شارك المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم 1962 في تشيلي.

الثالثة: التقى أسود الأطلس مع الماتدور في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

المرة الثانية

وبلغ المنتخب المغربي دور الستة عشر في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986، حيث سبق له أن تجاوز دور المجموعات بكأس العالم في مونديال 1986 في المكسيك.

وفي تلك المباراة، التي جمعت أسود الأطلس مع ألمانيا الغربية، نجحت الأخيرة في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 88 وتأهلت لدور الثمانية.

ولكن في مونديال قطر 2022، تمكن المنتخب المغربي ولأول مرة من تحقيق انتصارين في نسخة واحدة من كأس العالم.

ولا شك أن هذه النتائج تجعل أسود الأطلس مطالبين بتحدي المستحيل من أجل تسجيل فوز أول ورسمي على المنتخب الإسباني، بالإضافة إلى الرغبة في الانتقال إلى دور الثمانية لأول مرة في تاريخه.