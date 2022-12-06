العالم اليوم - حوادث سرقة اللاعبين في إنجلترا تتزايد.. لهذه الأسباب

انتم الان تتابعون خبر حوادث سرقة اللاعبين في إنجلترا تتزايد.. لهذه الأسباب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 02:18 مساءً - باتت حوادث السرقة في إنجلترا حديث القاصي والداني على صفحات التواصل الاجتماعي التي تنقل مقاطع فيديو لسرقات عديدة أو عبر المواقع الرسمية والصحف المحلية في البلاد.

آخر تلك الحوادث التي أحدثت وما تزال أصداء عالمية، تمثلت في سرقة منزل نجم منتخب إنجلترا وفريق تشيلسي رحيم سترلينغ الذي سمح له الاتحاد الإنجليزي بترك معسكر المنتخب المُشارك في نهائيات بطولة كأس العالم المقامة فيفا قطر 2022، والعودة إلى أسرته في مقاطعة تشيشاير شمالي غرب إنجلترا.

ووفقاً لما نشرته الصحف الإنجليزية، فإن الشرطة البريطانية كشفت أن عدداً من اللصوص اقتحموا قصر رحيم سترلينغ ليلة السبت الماضي وقاموا بسرقة 6 ملايين جنيه إسترليني، وعدد من الساعات الفاخرة له ولزوجته بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني وقطع من المجوهرات لم يتم تحديد قيمتها المالية.

على الفور، أصدر المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت تعليماته بعودة اللاعب إلى البلاد وترك معسكر المنتخب قبل مواجهة السنغال التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بثلاثة أهداف دون مقابل وتأهله إلى الدور ربع النهائي.

أسباب زيادة حالات السرقة

دينيس بريثويت محامي إنجليزي يعمل في قطر، صرح لـ"اقتصاد سكاي نيز عربية" أن زيادة عمليات السرقة في إنجلترا بشكل عام زادت في الفترة الأخيرة نتيجة الأزمات الاقتصادية الخانقة، خصوصاً في مجتمع الأثرياء من المشاهير في الفن والرياضة، موضحاً أن هناك حوادث كثيرة ليست محل اهتمام الإعلام ولا يلقي الضوء عليها.

بريثويت أضاف أنه قرأ تقريراً في الإيكونوميست جاء فيه أن الدين العام لبريطانيا وصل في العام المنقضي 2021 إلى نسبة 85 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، متوقعاً زيادة الديون بسبب ما خلفته الحرب الروسية على أوكرانيا من آثار اقتصادية سلبية، مشيراً إلى وجود صعوبة كبيرة لدى عدد من معارفه في تسديد ديونهم لدى البنوك.

وكان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هارت قد صرح لوسائل إعلام محلية أنه يدرك مدى ما تعانيه العائلات البريطانية في عموم البلاد أمام أزمة غلاء المعيشة وارتفاع فواتير الطاقة.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل التضخم وصل إلى 11.1 بالمئة على أساس سنوي مقابل 10.1 بالمئة في شهر سبتمبر المنصرم ليسجل أعلى مستوى له في 41 عاماً

وكانت صحيفة الإندبندنت البريطانية قد أكدت أن 5 آلاف و 629 شركة أعلنت إفلاسها في كل من إنجلترا وويلز في الربع الثاني من العام 2022.



الأولوية لأمن العائلات

على الجانب الاجتماعي، صرحت الإنجليزية لورا ستيفنسون مدرسة علم الاجتماع والسلوك لـ"اقتصاد دوت الخليج" أن المجتمع البريطاني يعاني مثل أغلب المجتمعات الأوروبية حالياً بسبب غلاء الأسعار الذي ينعكس بدوره على السلوك العام للفرد ويؤدي إلى مثل تلك السرقات عند البعض.

وأضافت ستيفنسون أن دورها كتربوية يحتم عليها التشديد على الطلاب بخطورة هذه الأحداث على مستقبلهم، معتبرة أن من يرتكبون السرقات يعانون من خلل اجتماعي في حياتهم ليس بالضرورة أن يكون الفقر هو السبب الأول فيه بل قد يعود ذلك لأزمات نفسية واجهها هؤلاء في طفولتهم – على حد قولها-.

وحول حادث سرقة نجم المنتخب الإنجليزي رحيم سترلينغ وكيف يتقبل الرأي العام البريطاني خروجه من مهمته مع المنتخب، اعتبرت التربوية البريطانية أن "سلامة وأمن العائلة" يأتي في المقام الأول عند المسؤولين وداخل المجتمع، لذلك فإن قرار عودة اللاعب لبيته هي الأولوية وليس الاستمرار في معسكر المنتخب، والمسؤولين عن الكرة يتعاملون وفق هذا المبدأ الأساسي.

وفي المؤتمر الصحفي عقب مباراة إنجلترا والسنغال، قال غاريث ساوثغيت إن "الأولوية بالنسبة لسترلينغ هي أن يكون مع عائلته، مضيفاً أن الجميع سيدعمه وأن الوقت الذي يحتاجه لحل الأزمة هو من يحدده، وقال المدرب" أحياناً لا تكون كرة القدم هي الشيء الأكثر أهمية، ويجب أن تأتي الأسرة في المقدمة".

الغريب في الأمر، أن اللاعب ذاته تعرض للسرقة عام 2018 عندما كان لاعباً في مانشستر سيتي ما دفعه وقتها لشراء كلب حراسة من فصيلة روتويللر بقيمة 15 ألف جنيه إسترليني، وقام بتعيين عدد من أفراد الأمن يعملون على مدار الساعة.

ولدى اللاعب مشاريع خاصة في مجال العقارات مع زوجته ميليان ولديه ثلاثة أطفال، يقول المدير الفني للمنتخب الإنجليزي ساوثغيت إنه الاطمئنان على أسرة رحيم هي الشغل الشاغل لي ولكل زملائه في معسكر المنتخب.

تفشي ظاهرة سرقة اللاعبين

الأزمات الاقتصادية الطاحنة في الشارع الإنجليزي سبب رئيسي وراء تفشي ظاهرة اللاعبين، حيث ناشد جوش تايمون مدافع فريق ستوك سيتي المسؤولين في البلاد بحماية اللاعبين، بعدما سُرق بيته في نوتسفورد في تشيشاير أيضاً، حيث اقتحم مجموعة من الملثمين بيته وسرقوا منه ساعات وحقائب وأحذية ومجوهرات وسيارة رينج روفر سبورت.

وقبل هذه الحادثة، اقتحمت عصابة منزل لاعب ليفربول أليكس تشامبرلين وزوجته بيري إدواردز وإبنهما 13 عاماً في سبتمبر الماضي، حيث تمت سرقة ممتلكاتهم التي قدرت بـ3 مليون ونصف المليون جنيه إسترليني.

عصابة آخرى، قامت بسرقة ريس جيمس لاعب تشيلسي البالغ من العمر 21 عاماً حيث انهالوا بالضرب على اللاعب وسرقوا خزينة كانت في منزله تحتوي على أموال وميداليات حصل عليها اللاعب في بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وبطولة يورو 2020.

ويعتبر رحيم سترلينغ أحد أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة المدرب ساوثغيت ورغم ذلك، طالبه المدرب بالسفر قبل مباراة السنغال ليطمئن على أسرته، حيث سيتم خلال الساعات المقبلة جدولة موعد عودته مرة أخرى إلى معسكر المنتخب في الوكرة، حيث لم يتم التأكد بعد من إمكانية مشاركته أمام منتخب فرنسا مساء السبت المقبل في الدور ربع النهائي.

ويسعى منتخب الأسود الثلاثة إلى الفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم بعد الأولى عام 1969 حيث صرح سترلينغ سابقاً أنه يريد التتويج باللقب في هذه النسخة الثانية والعشرين.