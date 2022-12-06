افتتاح منفذين لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمركز سمالوط بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - أعلن اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار إقامة منافذ عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة ، لكافة فئات المواطنين بجميع مراكز المحافظة ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في اقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

وأوضح المحافظ، ان الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة ، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ المعدة بجميع المراكز، والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.

وفى ذلك السياق، افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالتعاون مع إدارة التموين منفذاً لبيع الأرز بالإدارة الزراعية بسمالوط سعر الكيلو 15 جنيهاً، ومنفذاً آخر لبيع اللحوم الطازجة سعر الكيلو 130 جنيهاً، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لضبط الاسواق والاسعار ومواجهة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.