ماكرون: فرنسا ستتخطى الشتاء رغم أزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستتخطى هذا الشتاء رغم أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة فى فرنسا، قد حذرت منذ عدة أيام، من إمكانية أن يؤدى نقص إمدادات الكهرباء إلى انقطاع التيار "لبضعة أيام" هذا الشتاء، فى الوقت الذى أخطرت فيه الحكومة السلطات المحلية بسبل إدارة الموقف فى حال حدوث أى انقطاع محتمل. كما أعلن وزير المالية الفرنسى، الشهر الماضى، أن بلاده ستقوم بتخصيص مبلغ بقيمة 8.4 مليار يورو (8.67 مليار دولار) لمساعدة الشركات على سداد فواتير الطاقة، فى محاولة من الحكومة الفرنسية لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز فى البلاد.

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