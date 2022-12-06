تصريح جديد من الكرملين حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، ندعم التوصل لسلام طويل الأمد مع أوكرانيا لكن لا فرص حالية للحوار.
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، قد أعلن فى وقت سابق، أن الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى ليس لديه أية نية لإجراء محادثات مع روسيا.
وكتب ميدفيديف - على قناته عبر تطبيق تليجرام - "لا يريد زيلينسكى أية مفاوضات لأسباب أنانية واضحة تمامًا. علاوة على ذلك، فإن المفاوضات تشكل خطورة كبيرة عليه".
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