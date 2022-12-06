زيلينسكى يزور شرق أوكرانيا.. والروس يتقدمون فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - توجّه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، إلى منطقة سلوفيانسك شرق أوكرانيا، فيما تحكم القوات الروسية قبضتها على مدن رئيسية فى دونيتسك، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الجيش الأوكرانى قد أعلن اليوم الثلاثاء، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 92 ألفا و200 جندى، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى، من بينهم 510 جندى قتلوا أمس الإثنين فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2929 دبابة و5 آلاف و905 من المركبات المدرعة و1915 من النظم المدفعية و395 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و281 طائرة و264 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 4 آلاف و505 من المركبات وخزانات وقود و1572 طائرة بدون طيار".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.