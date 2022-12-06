العالم اليوم - مقتل 8000 في شهر.. روسيا تتحدث عن خسائر أوكرانيا في نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر مقتل 8000 في شهر.. روسيا تتحدث عن خسائر أوكرانيا في نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو إن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 8 آلاف عسكري، في شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف المسؤول الروسي أن الخسائر الأوكرانية خلال نوفمبر بلغب 5 طائرات و10 مروحيات و149 دبابة نحو 300 مدرعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الفيديو بوزارة الدفاع الروسية بشأن مجريات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وبشأن سير المعارك في إقليم الدونباس، قال شويغو إن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير دونباس من القوات الأوكرانية.

وفي نوفمبر، أفادت تقارير إعلامية غربية بارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في صفوف العسكريين والمدنيين من الجانبين الروسي والأوكراني.

وفي آخر حصيلة لتلك الخسائر منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، كشفت واشنطن، أن ضحايا حرب روسيا وأوكرانيا تجاوزوا 200 ألف جندي.

ووفق رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، فسقط خلال الحرب حتى التاسع من نوفمبر الماضي:

100 ألف جندي روسي ما بين قتيل وجريح.

100 ألف جندي أوكراني على الأرجح.

40 ألف مدني أوكراني.

تحوّيل ما بين 15 و30 مليون أوكراني إلى لاجئين.

وتقدم تصريحات ميلي أعلى تقدير أميركي لعدد الضحايا حتى الآن في الصراع المستمر منذ حوالي 9 أشهر، وتأتي في الوقت الذي قد يشهد فيه النزاع بين أوكرانيا وروسيا هدوء محتملا خلال الشتاء، قد يتيح وفق خبراء فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات.

تقديرات روسية وأوكرانية

في 21 سبتمبر الماضي، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن قواته فقدت نحو 6 آلاف جندي في المعارك منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأشارت بيانات وزارة الدفاع الروسية، في 24 أغسطس الماضي، إلى أن قواتها تمكنت من تدمير:

أكثر من 4 آلاف دبابة ومدرعة أوكرانية.

نحو 400 طائرة، بين مقاتلة ومروحية.

إسقاط وتدمير 1650 طائرة مسيّرة.

تدمير مئات من منصات الدفاع الجوي لا سيما من طراز "جافلين" و"نلاو".

إسقاط أكثر من 200 صاروخ "هيمارس" الأميركي لأوكرانيا.

تدمير 33 مدفع "هاوتزر" أميركيا و5 قاذفات صواريخ "هاربون" المضادة للدبابات.

وفي المقابل، لا تكشف كييف صراحة عن حجم خسائرها، لكن مسؤولين يلمحون بين حين وآخر إلى أنها تتراوح بين 50 و200 جندي يوميا، بحسب اشتداد المعارك وخريطتها، مع الإقرار بخسائر هائلة لحقت بالبنية التحتية، وتجاوزت 750 مليار دولار، فضلا عن نزوح ولجوء الملايين إلى دول الجوار.

وبحسب قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني، فإن هناك قرابة 9 آلاف من الجنود الأوكرانيين قتلوا في الحرب.

أما الخارجية الأوكرانية فكشفت في إحصائية نشرتها للخسائر الروسية حتى تاريخ 13 أكتوبر الماضي عن: