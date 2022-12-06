العالم اليوم - في ثالث حالة.. مقتل مكسيكية حامل إثر بقر بطنها لسرقة جنينها

انتم الان تتابعون خبر في ثالث حالة.. مقتل مكسيكية حامل إثر بقر بطنها لسرقة جنينها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - توفيت امرأة مكسيكية حامل بعد أن بقر مهاجمان بطنها لسرقة جنينها، بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية في المكسيك اليوم الإثنين.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية فيراكروز في شرق المكسيك، في بيان إن السلطات الأمنية أوقفت منفذي الجريمة المفترضين اللذين وُجد بحوزتهما مولود جديد.

ومثل المشتبه بهما، وهما رجل وامرأة، أمام قاض الاثنين بتهمة خطف امرأة وقتلها.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول على صلة بالتحقيق قوله إن "المشتبه بهما بقرا بطن الضحية لاستخراج الجنين لأن المهاجِمة لم تكن قادرة على إنجاب أطفال".

وجرى الإيقاع بالضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وعدها بتقديم ملابس لطفلها، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن أقارب لها، مشيرة إلى أنها الحالة الثالثة من نوعها في السنوات الأخيرة.

وقُتلت أكثر من 3700 امرأة في المكسيك في عام 2021، مع تصنيف حوالي 1000من هذه الحالات على أنها ناتجة عن جرائم قتل نساء، بحسب أرقام رسمية.