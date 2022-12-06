العالم اليوم - رحيم سترلينغ يرهن عودته لكأس العالم بأمن عائلته

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - قال لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، رحيم سترلينغ، إنه لن يعود إلى المعسكر التدريبي للمنتخب في مونديال قطر، حتى يتأكد أن عائلته في مأمن بعد الحادث المفزع الذي تعرضت له.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء، عن رحيم تأكيده أنه بحاجة إلى أن يكون متأكدا بنسبة 100% بشأن أمن عائلته قبل العودة إلى قطر. والانضمام إلى منتخب الأسود الثلاثة والمشاركة معه في دور الثمانية.

وكان رحيم سترلينغ قد اضطر إلى مغادرة كأس العالم عائدا إلى بريطانيا وغاب عن مباراة "الأسود الثلاثة" مع السنغال في دور الـ16، الأحد، وذلك بعدما اقتحم لصوص منزله في مقاطع سري جنوب شرق إنجلترا، وحينها كانت عائلته في المنزل.

وقال مدرب المنتخب الإنجليزي، غاريث ساوثغيت حينها: "إن رحيم عائد إلى البلاد، ومن الواضح أن العائلة في هذه اللحظات هي أهم شيء".

ويأمل رحيم بأن يكون في صفوف منتخب بلاده لمواجهة فرنسا في الدور ربع النهائي السبت، لكن الأولوية هي لزوجته وأطفاله.

وذكرت تقارير إخبارية أن اللصوص ينتمون إلى عصابة منظمة، بينما قال جيران العائلة إن المتسللين كانوا من ضمن مقاولين يعملون في المنزل.

وتمكن اللصوص من سرقة مجموعة من الساعات والمجوهرات من المنزل، وهو ما أكدته الشرطة البريطانية التي جرى استدعاؤها إلى المكان.

وبعد هذه الجريمة، أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن عددا من زملاء رحيم سترلينغ، لاعب المنتخب وفريق تشلسي، شرعوا في مراجعة الإجراءات الأمنية حول منازلهم خشية تعرضهم لحوادث مماثلة.