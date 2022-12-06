القاهرة الإخبارية: ألمانيا تحتاج إلى 10 أعوام لإعادة تسليح جيشها

جدة - نرمين السيد - أكد عربى مرزوق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من ألمانيا، أن المستشار الألمانى أولاف شولتس، مازال متمسكا بتنفيذ قرار الحكومة الألمانية بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألمانى.





أسلحة أصابها العطب

وقال عربى مرزوق، خلال رسالته على الهواء من العاصمة برلين، فى برنامج "ملف اليوم" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن وسائل الإعلام فى ألمانيا ذكرت أن الأسلحة الموجودة فى مخازن الجيش أصابها العطب وتحتاج إلى تحديث وتغيير، غير أن الأزمة التى تواجه الحكومة الألمانية اعتراض لجنة الميزانية فى البرلمان الألمانى "البوندستاج" حول جزء من الـ 100 مليار يورو.

40 ألف قنبلة أسبوعيًا

وأشار إلى أنه يوجد ضغوطات على الجيش الألمانى بسبب كميات الأسلحة التى يضخها إلى أوكرانيا فى حربها مع روسيا، مضيفًا أن التقرير الصادر من شركة تشيكية متخصصة فى توريد السلاح إلى دول حلف الناتو، ذكر أن الجيش الأوكرانى يستهلك 40 ألف قنبلة يدوية فى الأسبوع الواحد منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.

مخازن سلاح خاوية

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن نتيجة هذه الحرب أصبحت مخازن الدول الغربية، ومنها ألمانيا خاوية من الأسلحة والذخيرة، وهوما يتطلب وضع خطة جديدة للتسليح

وأوضح أن المعلومات المتداولة أن تقوية تسليح الجيش الألمانى لن تتم خلال عام أو عامين إنما فى مدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاما حتى لو تم تخصيص كل هذه الميزانية الضخمة، لأن شركات السلاح التى ستورد هذه الأسلحة إلى برلين والدول الغربية تحتاج إلى كثير من الوقت لتصنيع الأسلحة.