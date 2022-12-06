العالم اليوم - في رد على سقف الأسعار.. نوفاك يلمح لخفض إنتاج النفط الروسي

انتم الان تتابعون خبر في رد على سقف الأسعار.. نوفاك يلمح لخفض إنتاج النفط الروسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - نقلت وكالة تاس الروسية عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء قوله الثلاثاء إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلا.

وأضاف أن روسيا تحدث تغييرات في سلاسل الإمداد الخاصة بها ردا على فرض الدول الأوروبية حدا أقصى لأسعار النفط الروسي.

وكانت الدول الغربية قد بدأت، الاثنين، فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا وحظرا على بعض الأنواع، في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد شدد، الأحد الماضي، على رفض موسكو لتسقيف أسعار النفط الروسي، منبها إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على دول أخرى.

وفيما يلي تفاصيل قرار سقف الأسعار على الخام الروسي:

اعتبارا من الاثنين، لن يُسمح لشركات الشحن في الاتحاد الأوروبي بنقل النفط الروسي إلا إذا كان مباعا بالسعر الأقصى الذي حددته مجموعة السبع أو أقل.

ستتم مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين بدءا من منتصف يناير لإبقائه أقل من سعر السوق بنسبة خمسة بالمئة على الأقل.

نظرا لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، سيكون من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى من الحد الأقصى.

إذا تم تغيير الحد الأقصى للسعر بعد آلية المراجعة الدورية، ستكون هناك فترة سماح مدتها 90 يوما لضمان عدم احتجاز أي سفينة في البحر تحمل نفطا تم شراؤه بسعر غير مقبول.

وتعد مراجعة الحد الأقصى للسعر آلية خاصة بالاتحاد الأوروبي.

ويتطلب أي تغيير لمستوى الأسعار موافقة دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، بالإجماع.

وبمجرد أن يتفق الاتحاد الأوروبي على إجراء تغيير، ستتم مناقشته على مستوى مجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان.

يذكر أن روسيا كانت قد حذرت سابقا من أنها لن تبيع نفطها إلى الدول التي قد تحاول استخدام الحد الأقصى للسعر.