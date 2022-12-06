ارتفاع عدد ضحايا انفجار أفغانستان إلى 7 قتلى

جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم الشرطة، آصف وزيرى، إن "القنبلة كانت مزروعة فى عربة موضوعة على جانب الطريق. تم تفجيرها لدى وصول الحافلة".

وأفاد بأن الانفجار وقع حوالى الساعة السابعة صباحاً (02.30 بتوقيت جرينتش) قرب ساحة سيد آباد فى المدينة.

وأكد إصابة ستة أشخاص بجروح نتيجة الانفجار. ولم ترد بعد تفاصيل إضافية بينما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الاعتداء.

ورغم إصرار طالبان على أن الوضع الأمنى تحسّن فى أنحاء البلاد منذ عادت إلى السلطة فى أغسطس من العام الماضى، ما زالت أفغانستان تشهد عشرات الانفجارات والهجمات التى يعلن الفرع المحلى لتنظيم داعش مسؤوليته عن العديد منها.

وسقط 19 شخصاً وأصيب 24 بجروح فى وقت سابق هذا الشهر، بانفجار وقع قرب مدرسة دينية فى أيبك، جنوب شرق مزار شريف.