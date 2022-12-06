«القاهرة الإخبارية» ترصد رد فعل البيت الأبيض بعد وضع سقف لسعر النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن البيت الأبيض الأمريكى يحاول بث رسائل طمأنة إلى العالم على مدار الساعات الماضية، بشأن تأثيرات وضع سقف لسعر برميل النفط الروسى، بعدما تم تحديده بـ60 دولار للبرميل.





إمدادات النفط

وأضاف رامى جبر، خلال رسالة على الهواء لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا تقول فى رسائلها إن تحديد سعر النفط لن يؤثر على إمدادات أو أسعار النفط، بل على العكس ستؤدى إلى خفض تلك الأسعار إلى ما دون الـ80 دولارا للبرميل بعدما وصل إلى خلال عام 2022 إلى 100 دولار للبرميل.

محاولات الطمأنة الأمريكية

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه على الرغم من رسائل الطمأنة الأمريكية، إلا أن أول ردة فعل للسوق العالمية تجاه هذا القرار لم تكن كما تتوقعها واشنطن، حيث ارتفعت أسعار خام برنت بمقدار 2%، بالإضافة إلى توقعات الخبراء بمزيد من الارتفاعات فى أسعار النفط جراء هذا القرار، الذى سيؤدى إلى رد فعل روسى غاضب بتخفيض كميات النفط المصدرة، وربما يصل الأمر إلى منع تصدير النفط تمامًا، ما يؤدى بدوره إلى إضطراب إمدادات النفط العالمية، ورفع الأسعار.

سقف أسعار النفط الروسى

وأشار إلى أن اجتماع الرئيس الأمريكى جو بايدن مع رؤساء شركات النفط بالولايات المتحدة، المزمع انعقاده يوم 8 ديسمبر الجارى، يهدف فى المقام الرئيسى لمناقشة سُبل دعم أوكرانيا، إلا أنه سوف يتطرق أيضًا إلى الحديث عن وضع سقف لأسعار النفط الروسى، وكيفية تعويض الشركات الأمريكية للفاقد المحتمل من تبعات هذا القرار.

محاولات التضييق على روسيا

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" فى واشنطن، أن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين لا يدخرون جهدًا فى محاولة التضييق على أوكرانيا، موضحًا أن الهدف من خفض أسعار النفط الروسى هو تخفيض الدخل الروسى من تصدير النفط، وبالتالى لا تستطيع روسيا الإنفاق على عملياتها العسكرية، وهذا ما قالته الولايات المتحدة واتفقت عليه دول مجموعة السبع.



وأشار إلى أن إدارة بايدن تعى تمامًا الآثار المصاحبة لهذا القرار، ولكن تفكيرها ينصب فى الوقت الراهن على إيقاف الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، من خلال التضييق على موسكو اقتصاديًا بتقليل عوائدها المالية من تصدير النفط من خلال وضع سقف لأسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل.

خام الأورال

وأشار رامى جبر، إلى بعض الإجراءات التى تتحوط بها الولايات المتحدة لقرار وضع سقف لأسعار النفط الروسى، من خلال شركاتها العاملة فى مجال النفط، فى محاولة لتعويض الخام الروسى "خام الأوروال"، لكنه أوضح فى الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية لا تعلم ما إذا كانت على صواب أم خطأ!