نص كلمة أبو الغيط باجتماع كبار المسئولين حول الجفاف فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة أمام الاجتماع جاء فيها:-

السيد عبد الرحمن عبد الشكور

مبعوث فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود للشؤون الإنسانية والجفاف،

معالى السيد آدم عبد المولى

نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصومال - والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للصومال،

السيدات والسادة،

يطيب لى أن أرحب بكم هنا.. فى بيت العرب.. واسمحوا لى أن أتقدم بالشكر إلى كل من لبىّ الدعوة للمشاركة فى اجتماعكبار المسئولين لدعم الصومال فى مواجهة أزمة الجفاف والأمن الغذائى وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

إن دعوة جامعة الدول العربية لاجتماع اليوم نابعة من قلق عميق يعترى الوطن العربى والمجتمع الدولى بمحنة الشعبالصومالى الشقيق فى ظل أزمة الجفاف التى تعد الأسوأ من نوعها بعد عدم هطول الأمطار لخمسة مواسم متتالية مماألحق الضرر بحوالى 8 مليون شخص أى ما يعادل نصف السكان؛ أغلبهم من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذيةالحاد وخطر الموت.. وهؤلاء فى حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لمواجهة "حالة الجفاف التاريخية" التى تُنذر بوقوعمجاعة مأساوية غير مسبوقة لن تكون تكراراً للمجاعة التى وقعت عام 2011 فحسب، بل قد تكون أسوأ بكثير إن لمنتحرك بالشكل المطلوب.

إن الاحصاءات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون فى ظروف ما قبل المجاعة أو الشبيهة بالمجاعة فى الصومالقد زاد بنسبة خمسة أضعاف منذ بداية العام، وأن النزوح الداخلى مستمر، والصراع على الموارد الشحيحة يهدد السلموالأمن المجتمعى والسياسى فى الصومال على نحو بالغ الخطورة.

ومن المهم أن نتذكر اليوم أنه فى عام 2011، وقعت نصف الوفيات فى الصومال قبل إعلان المجتمع الدولى تحقق شروطوجود مجاعة فى هذا البلد.. الوقت له ثمن باهظ فى هذه الظروف، وتأخير الاستجابة يعنى اعداداُ أكبر من الضحايا ومستوى أعلى من المعاناة والخسائر.

إن تسارع تدهور الوضع الإنسانى بشكل ملحوظ فى أقل من عشر سنوات يتطلب منّا أن نفكر بطريقةٍ غير تقليدية، ونتبنى مقاربات جديدة بخصوص التعامل مع هذا النوع من الأزمات المركبة.. إنها أزمات لا تتطلب تأمين المساعدات الإنسانية فحسب، بل تستوجبُ إيجاد حلولٍ مستدامةٍ فعالةٍ تركز على الاستثمار فى تنمية البنية التحتية للتخفيف منتداعيات التغيرات المناخية وتعزيز القدرة المجتمعية على الصمود، وتوفير الخدمات الأساسية، لا سيما وأن آثار الجفاف وتبعاته سوف تستمر لفترة طويلة كما هو متوقع.

وبدون وجود استراتيجية شاملة تعالج احتياجات الغد القريب والبعيد، بالاعتماد على التوقعات الرصينة التى توفرهاالمنظمات العاملة فى الميدان بجهد كبير ومقدر.. بدون ذلك سيظلُ الشعبُ الصومالى يعانى دوريا من مهددات الأمن الغذائى، ودورات جفاف، وفيضاناتٍ، وتصحرٍ، وتقلص غابات، ونزوحٍ حاد وضاغط على الموارد الآخذة فى التراجعبسرعة تحت وطأة تغيرات المناخ.

السيدات والسادة،

ليس خافيا علينا جميعا حجم المصاعب التى تواجهها الحكومة الفيدرالية الصومالية بعد عقود من غياب الدولة.. ولكننا نعلم كذلك أن دور الحكومة سيظل رئيسياً فى أى عمل مستقبلى.. وأقدرُ عالياً إنشاء فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، بعد يوم واحد فقط من توليه المسؤولية، منصب المبعوث الخاص الرئاسى للشؤون الإنسانية والجفاف – الذى يشاركنا اليوم هذا الاجتماع الهام.. كما تم تشكيل وكالة لإدارة الكوارث فى الحكومة الصومالية من أجل تسهيل وتنسيق جهودالإغاثة وإنقاذ الأشخاص المنكوبين، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة فيما بين الوزارات لمواجهة الجفاف.

إن جامعة الدول العربية تتابع بكل تقدير الجهود الكبيرة التى تبذلها المنظمات الدولية والعربية فى الصومال منذعقود.. وأنظر بارتياح إلى مشروع جدول أعمال اجتماع اليوم الذى سيبحث عدداً من المسائل والقضايا الهامة المتعلقة بالوضع فى الصومال:-

أولاً.. الاستجابة العاجلة والمتناسقة فى المناطق المهددة بالمجاعة وتوفير المساعدات الإنسانية الملحة.

ثانيا.. تعزيز قدرة الصمود مع تغير المناخ فى الأجلين القصير والطويل وفقاً للاستراتيجية الصومالية لإدارة الموارد المائية، وهى الاستراتيجية التى دعمتها القمة العربية الشهر الماضى فى الجزائر.

ثالثا.. النظر فى الاستثمارات المطلوب توفيرها فى البنية التحتية الصومالية بما يمكنُها من تطويرِ أنظمة إنذارٍ مبكر مستدامة واستراتيجية للحد من مخاطر الكوارث فى الصومال.

ورابعا.. التوعية بإمكانيات الصومال فى تحقيق الأمن الغذائى فى العالم العربى لما يملكه من ثروات سمكية وحيوانية وغيرها.

ثم أخيرا.. العمل على تطوير استراتيجية شاملة لتنسيق الجهود المستقبلية.

السيدات والسادة،

أتطلع إلى أن يكون اجتماع اليوم إيذانا بعمل متواصل ومتضافر يجمع منظمات الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميعا لمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية المهتمة بأمن وسلامة الصومال.

شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.