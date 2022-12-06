مبعوث رئيس الصومال يدعو الجامعة العربية والأمم المتحدة للتدخل لإغاثة شعبه

جدة - نرمين السيد - دعا عبد الرحمن عبد الشكور المبعوث الخاص لرئيس الصومال للشؤون الإنسانية والجفاف، الدول العربية ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالعمل الإغاثى والإنسانى، لسرعة التحرك والتدخل العاجل لإغاثة الشعب الصومالى، جراء الوضع الكارثى المتفاقم فى الصومال نتيجة أزمتى الجفاف ونقص الغذاء، وهو الأمر الذى ينذر بكارثة إنسانية كبيرة.





جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها أمام اجتماع كبار المسؤولين برعاية مشتركة من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، بحضور ممثلى المنظمات الإغاثية العربية ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالعمل الإغاثى والإنسانى لتنسيق خطط عملها وتحركاتها لمعالجة الوضع الغذائى المتفاقم فى الصومال.

وأعرب مبعوث الرئيس الصومالى، عن عميق الشكر والتقدير للاستجابة السريعة لعقد هذا الاجتماع الهام تنفيذا لقرار القمة العربية التى عقدت الشهر الماضى بالجمهورية الجزائرية، بهدف تنسيق خطط عملها وتحركاتها لمعالجة الوضع الغذائى المتفاقم فى الصومال، والعمل معا لحشد الموارد فى الأجل القصير والطويل للاستجابة للأوضاع الإنسانية فى الصومال، وأيضا لتعزيز قدرة وصمود الشعب الصومالى فى مواجهة تغيرات المناخ التى تضرب أراضيه وتزد من تأثره من كوارث الجفاف والفيضانات والتصحر.

وشدد على أهمية تعزيز قدرة الشعب الصومالى على الصمود، داعيا أن يكون ذلك هو الهدف الرئيسى للاجتماعات القادمة جنبا على جنب مع جهود إنقاذ الأرواح، ففى مقابل كل دولار يُصرف من أجل شراء غذاء يجب أن ننفق دولار آخر كى نتمكن من إنتاج الغذاء أو استخراج المياه وتحسين القدرة على الاحتفاظ بها، داعيا إلى عقد اجتماع فنى قادم فى الصومال بحضور الدول والمنظمات العربية والدولية يخصص لتعزيز قدرة الإنسان الصومالى على الصمود أمام تغير المناخ، وهناك كثير من المناطق الآمنة التى يساعد عقد الاجتماع فيها إلى تقديم رسالة تضامن المجتمع الدولى والعربى مع الصومال.

من جانبه أكد السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية هذا المؤتمر الذى يعقد لدعم الصومال، مؤكدا أن بلاده فى أمس الحاجة لتكاتف الجهود العربية والدولية لإغاثة الشعب الصومالى وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ويتطلع إلى أن يصدر عن هذا المؤتمر مخرجات ونتائج حقيقية ملموسة تساهم فى إنهاء الأزمة الكارثية التى يواجهها الصومال وألا تكون مجرد حبر على ورق، متابعا: "نعول على دور الجامعة العربية بقيادة الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط للتواصل مع مؤسسات التمويل والإغاثة العربية والدولية لدعم الصومال فى هذا الصدد".

وكشف السفير الصومالى، عن تضرر أكثر من 3.2 مليون شخص، بمن فيهم حوالى 245,000 شخص أجبِروا على ترك منازلهم بحثا عن الطعام والماء والمراعى، خصوصا فى الأقاليم الواقعة وسط وجنوبى البلاد، وحاليا يُقدّر عدد النازحين داخليا فى الصومال بـ 2.9 مليون شخص، كما بدأ الوضع يزداد سوءا بسبب تفشى وباء كلورا ومرض الحصبة فى أجزاء مختلفة من البلاد.

وناشد السفير الصومالى، الجميع بسرعة إيصال مساعدات طارئة إلى المتضررين والمحتاجين فى الصومال والذين تجاوز عددهم أكثر من سبعة ملايين شخص تضرروا بالجفاف، حيث تشهد الأراضى الصومالية حالة من الجفاف لم يسبق لها مثيل منذ 40 عاما، مشددا على أن دعم الدول العربية والمجتمع الدولى لدور الدولة الصومالية سيساعد وبقوة فى تقوية شرعية الدولة فى مواجهة الجماعات الإرهابية التى تنتهز مع كل الأسف شح الموارد والفقر الذى يتسبب فيه الجفاف وتغير المناخ ونفوق الماشية والأنغام من أجل تجنيد الصغار والعمل على تحدى شرعية الدولة وتهديد السلم والاستقرار فى جميع أنحاء البلاد.