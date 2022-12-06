الحلبى: توجه دول أوروبا لتسليح جيوشها أحد تبعات الحرب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال اللواء هشام الحلبى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية، إن رغبة دول أوروبا فى التسليح بمستويات كبيرة جدًا هى أحد تبعات الحرب الدائرة فى أوكرانيا، لاسيما ألمانيا التى كان التسليح بالنسبة لها أولوية متأخرة فى السابق.





ألمانيا تطلب طائرات الجيل الخامس

وأوضح اللواء هشام الحلبى، فى مداخلة عبر "سكايب" لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن توجه ألمانيا نحو الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد للحصول على مقاتلات، يرجع فى المقام الرئيسى إلى سرعة واشنطن فى تسليم هذه المقاتلات، لاسيما طائرات الجيل الخامس التى لم يصل إليها مستوى الطائرات فى أوروبا.

كما أشار مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن رغبة ألمانيا فى شراء مقاتلات "F-35" الأمريكية، يرجع إلى أن هذه المقاتلات تم تجربتها فعليًا فى بيئة عملياتية فى العديد من المواقع المتعددة والمتنوعة خلال السنوات الماضية.

100 مليار دولار لتسليح الجيش الألمانى

وأضاف أن ألمانيا رصدت 100 مليار دولار لإعادة تسليح القوات المسلحة الألمانية ترتيبًا على ما يحدث فى أوكرانيا، مضيفًا أن القوات الجوية هى الذراع الطولى لأى دولة، والتى يمكن أن تحدث تغيير جذرى وجوهرى فى العمليات، خاصة إذا كانت قوات جوية حديثة ومسلحة بطائرات الجيل الخامس مثل "F-35"، لذا تأتى القوات الجوية على قمة الأولويات حال إعادة التسليح، خصوصا وأن مسرح العمليات ممتد فى أوروبا ويمكن التدخل للحسم بمثل هذه الطائرات.

8500 كيلوجرام من التسليح المتنوع

وأوضح مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، فى تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، أن خبراء طائرات القتال يصنفون تلك الطائرات إلى 5 أجيال رئيسية، لافتًا إلى أنه يوجد جيل سادس، لكن لم تتضح معالمه بعد، لافتًا إلى أن الفرق بين الجيل الخامس وما سبقه هو أن التسليح الكامل موجود داخل الطائرة، وليس فى نقط تعليق تحت الأجنحة أو باطن الطائرة، ما يقلل من مقاومة الهواء للطائرة، ويعطيها سرعة عالية فى المناورة ويصنع فارقًا فى إمكانيات الطائرة عن طائرات الجيل الرابع، علاوة على أنها تحمل 8500 كيلو جرام من التسليح المتنوع.

التوتر بين روسيا والغرب

وأشار اللواء هشام الحلبى، إلى أنه إذا حدث تزايد التوتر بين روسيا والغرب "الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول أوروبا"، فقد يطول هذا التوتر أحد هذه الدول الأوروبية.

وتابع، أنه مهما كانت احتمالات الحرب والتهديدات ضعيفة، فإنه لا يمكن إهمالها، وبذلك يكون اقتناء الأسلحة هو الحل، لأنه سيحقق الردع فى وقت السلم، وسيكون هناك جاهزية عالية للصد فى وقت الحرب