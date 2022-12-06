استطلاع رأى: تراجع التأييد الشعبى فى أمريكا لدعم أوكرانيا

وبحسب مقال للكاتبة كلير باركر نشر فى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أنه على الرغم من أن الغالبية العظمى من الشعب الأمريكى مازالت تؤيد فكرة تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا إلا أن هناك تراجعاً واضحاً فى نسبة المؤيدين لتلك الفكرة.
وأوضح استطلاع الرأى، مدى الانقسام فى الرأى بين الأمريكيين حول مدى توفير واشنطن للدعم اللازم لأوكرانيا إلى جانب مساعى الولايات المتحدة للتوصل لتسوية سلمية للصراع المسلح فى أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن.
وأعرب ما يقرب من ثلثى الذين شملهم الاستطلاع عن رغبتهم فى استمرار الدعم المالى والعسكرى من جانب أمريكا لأوكرانيا، بينما عبر ثلاثة أرباع المشاركين فى الاستطلاع عن موافقتهم لاستقبال لاجئين أوكرانيين وفرض عقوبات على روسيا.
وأوضحت الكاتبة أن التأييد لدعم أوكرانيا من جانب الجمهوريين يتقلص إلى حد بعيد يوماً بعد يوم، حيث وصل إلى 55 % فى مقابل 68 % فى يوليو الماضى و80 % فى مارس من العام الجارى.
وأشارت إلى أن واشنطن أعلنت مؤخراً تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بلغت قيمتها 400 مليون دولار، والتى تمثل الحزمة الخامسة والعشرين التى تقدمها الولايات المتحدة لكييف منذ أغسطس من العام الماضي.
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