المركزى الأسترالى يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأسترالية اليوم الثلاثاء، أن هذه تعد الزيادة الثامنة على التوالى، ومع ذلك ظل معدل التضخم مرتفعا للغاية عند 6.9%، وهو أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف للبنك والذى يتراوح بين 2% و3%.

من جانبه، رجح محافظ البنك المركزى فيليب لوى، أن يستمر التضخم فى الارتفاع إلى 8% فى الربع الحالى قبل أن ينخفض العام المقبل، موضحًا أن مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضرورى لضمان عودة التضخم فى أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.