أوكرانيا: القوات الروسية تطلق عشرات القذائف على نيكوبول

جدة - نرمين السيد - قال حاكم دنيبروبتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية أطلقت عشرات القذائف على منطقة نيكوبول التابعة للإقليم لاستهداف البلدات المدنية السلمية خلال الليلة الماضية.





وأضاف ريزنيشنكو، فى منشور له عبر موقع "تليجرام" الإلكترونى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن قصف منطقة نيكوبول لا يتوقف، وكان الروس يطلقون نيران المدفعية الثقيلة على بلدات نيكوبول وتشرفونوهريفكا ومارانيتس طوال الليل، حيث سقطت قرابة 50 قذيفة معادية على البلدات والقرى الهادئة، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضح المسؤول الأوكرانى أنه فى نيكوبول، تضرر أكثر من 10 منازل خاصة ومبان خارجية وخطوط أنابيب لنقل الغاز والكهرباء، وفى إحدى البلدات انقطع الخط الذى كان يعمل بمحطة ضخ تابعة لشركة إمدادات المياه المحلية حتى باتت بدون خدمات نقل المياه. مشيرًا إلى قيام القوات الروسية أمس بشن هجوم صاروخى مكثف على أوكرانيا تضررت من جرائه المبانى السكنية ومرافق البنية التحتية الحيوية فى مدن فينيتسا وكييف وميكولايف وأوديسا ومناطق أخرى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء مناطق دونباس.