القوات الأوكرانية تشن 20 غارة على مواقع روسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية شنت 20 غارة استهدفت القوات الروسية ومجموعات الأسلحة والمعدات العسكرية وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الخاصة بها.





وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - فى بيان لها نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن "القوات الروسية تواصل عملياتها المسلحة على دولتنا، وتواصل ضرب أهداف البنية التحتية المدنية. إنهم يحاولون السيطرة على الأراضى التى تم الاستيلاء عليها مؤقتا ويركزون جهودهم على كبح أعمال وحدات قوات الدفاع الأوكرانية وتعزيز خطوط الدفاع والمواقع فى أوكرانيا". وأضاف البيان أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية تصدت أمس لهجمات روسية فى مناطق فيرخنيوكاميانسكى وباخموت وأندرييفكا وياكوفليفكا وسوليدار وكورديوميفكا وكراسنوهوريفكا بدونيتسك.

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