جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن السلطات الأوكرانية فى كييف، كانت قد أعلنت أمس الإثنين، مقتل شخصين فى قصف روسى على زابوريجيا.
وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أعلنت سلطات كييف حالة التأهب القصوى فى جميع أنحاء أوكرانيا، كما طلب حاكم كييف، أوليكسى كوليبا، من المدنيين التوجه إلى الملاجئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: أوكرانيا استهدفت منطقة صناعية فى زابوريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.