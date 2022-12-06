العالم اليوم - مخاوف مسار رفع الفائدة الأميركية تكبح جماح الذهب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 10:20 صباحاً - استقرت أسعار الذهب الثلاثاء مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأميركية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 0553 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأونصة، كما ظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في خمسة أشهر ليغلق منخفضا 1.6 بالمئة مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن المركزي الأميركي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب نظرا لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وقال وانغ تاو المحلل الفني في رويترز إن الذهب قد يقفز في المعاملات الفورية إلى 1783 دولارا للأونصة قبل أن يواصل انخفاضه صوب 1766 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.37 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 998.63 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1885.75 دولار للأونصة.