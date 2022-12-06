العالم اليوم - غوغل يحتفي بميلاد الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 10:20 صباحاً - احتفى محرك البحث غوغل بالذكرى 83 لميلاد الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، حيث وُلد 6 ديسمبر 1939، ورحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2017، عن عمر ناهز 77 عاما.

وقام محرك البحث الشهير بتغيير واجهته بصورة تعبيرية لذكرى ميلاد عبد الرضا.

الفنان الكويتي الراحل هو صاحب مواهب متعددة تنوعت بين التمثيل والغنا. وقد عشق المسرح فأهداه الأخير حب الجمهور والشهرة على مستوى الوطن العربي.

يعتبر عبد الحسين عبد الرضاء من رواد الحركة الفنية في منطقة الخليج.

يمتلك الممثل الكويتي عبد الحسين عبد الرضا الكثير من الأعمال الفنية، حيث برع في المسلسلات التلفزيونية، كان أولها مسلسل مملكة الحارة وأخرها مسلسل سلفي 3 بمشاركة النجم السعودي ناصر القصبي.

كما شارك في العديد من المسرحيات كصقر قريش وعلى الطاير.