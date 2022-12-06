مصرع 5 أشخاص فى انفجار مركبة شمالى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الشرطة: "لقد وقع انفجار اليوم فى حافلة تقل عدد من موظفى إحدى شركات النفط"، مضيفا أن 5 أشخاص على الأقل توفوا نتيجة الانفجار، وأصيب آخرين.
وأضاف المتحدث بأنه تم فرض كردون أمنى حول موقع الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج.
يشار إلى أن أفغانستان كانت قد شهدت عدة هجمات فى الأشهر القليلة الماضية، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعضها.
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