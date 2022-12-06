كييف تعلن حالة التأهب الجوى فى مناطق عدة

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن السلطات الأوكرانية فى كييف، كانت قد أعلنت أمس الإثنين، مقتل شخصين فى قصف روسى على زابوريجيا.

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أعلنت سلطات كييف حالة التأهب القصوى فى جميع أنحاء أوكرانيا، كما طلب حاكم كييف، أوليكسى كوليبا، من المدنيين التوجه إلى الملاجئ.