العالم اليوم - "فيتش" تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي العالمي لعام 2023 من 1.7 بالمئة إلى 1.4 بالمئة.

"تم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 بالخفض مرة أخرى مع تكثيف البنوك المركزية لمعركتها ضد التضخم، وسوء التوقعات بشأن سوق العقارات في الصين"، بحسب ما أظهر تقرير فيتش حول آفاق الاقتصاد العالمي.

كما خفضت الوكالة من توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2023 من 0.5 بالمئة إلى 0.2 بالمئة "مع زيادة وتيرة سياسة التشديد النقدي".

وخفضت أيضا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2023 من 4.5 بالمئة إلى 4.1 بالمئة بسبب "ضعف آفاق انتعاش بناء الأبنية السكنية".

وتم تعديل توقعات النمو في منطقة اليورو لعام 2023 بالزيادة إلى 0.2 بالمئة من 0.1 بالمئة مع انحسار أزمة الغاز الأوروبية بشكل طفيف، لكن رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة سيضغط على الطلب.

وتعتقد الوكالة أن خطر حدوث نقص في الغاز الطبيعي في أوروبا هذا الشتاء قد انخفض مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال وانخفاض استهلاك الغاز.

وأضافت: "لكن الأزمة لم تنته بعد، ولا يزال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة يلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية".