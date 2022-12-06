العالم اليوم - رحيل "محبوبة التسعينيات" كيرستي آلي.. ورسالة من جون ترافولتا

انتم الان تتابعون خبر رحيل "محبوبة التسعينيات" كيرستي آلي.. ورسالة من جون ترافولتا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - توفيت الممثلة الأميركية كيرستي آلي، التي لمع نجمها في تسعينيات القرن الماضي، الاثنين، عن 71 عاما، وذلك بعد معركة قصيرة مع مرض السرطان.

وأكد وفاتها بيان نشره ابنها وابنتها على حسابها الرسمي على تويتر، قالا فيه إنها "توفيت بعد تلقيها علاجا من السرطان في مركز موفيت للسرطان في فلوريدا".

وجاء في البيان الصادر عن ترو وليلي باركر: "إلى جميع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم.. يحزننا أن نعلمكم أن أمنا الرائعة القوية والمحبة قد توفيت بعد معركة مع مرض السرطان، لم يُكتشف إلا في الآونة الأخيرة".

وأضافا: "كانت محاطة بأقرب أفراد عائلتها وقاتلت بقوة كبيرة. ومثلما كانت مبدعة ورائعة على الشاشة، فقد كانت أما وجدة أكثر روعة".

وحصلت كيرستي آلي على جائزتي إيمي وغولدن غلوب في عام 1991 عن أدائها المتميز لدور ريبيكا هاو في المسلسل الفكاهي "تشيرز" على شبكة "إن.بي.سي"، الذي قامت ببطولته بين عامي 1987 و1993.

وفازت بثاني جائزة إيمي في عام 1994 عن الفيلم التلفزيوني "ديفيدز ماذر". إلا أن نجمها سطع بقوة في جميع أنحاء العالم، بعد أن شاركت في بطولة فيلم "اوك هوز توكينغ" مع الفنان جون ترافولتا.

رسالة ترافولتا

وما أن انتشر نبأ وفاتها، حتى سارع ترافولتا بنشر صورة لها على حسابه على تطبيق إنستغرام، معلقا عليها بالقول: "علاقتي بكيرستي كانت واحدة من أكثر العلاقات المميزة في حياتي. أحبك كيرستي. وأعلم أننا سنلتقي مجددا".