جوتيريش يحتفل بإسهامات المنحدرين من أصل إفريقى فى كل المجالات

جدة - نرمين السيد - وأصدر جوتيريش، بيانًا بمناسبة افتتاح المنتدى الدائم للمنحدرين من أصل إفريقى قال فيه: "نحن نسير على الطريق الذى مهده أجيال من المنحدرين من أصل أفريقى فى سعيهم لتحقيق الحرية والمساواة".

وأضاف جوتيريش -بحسب ما نشره موقع الأمم المتحدة الإلكترونى - أن "الطريق مازال طويلا أمامنا، فى الوقت الذى تستمر فيه العنصرية والتمييز والوصم فى تدمير عالمنا، ولا يزال تراث قرون من الاستعباد والإقصاء يتردد فى أوجه عدم المساواة والظلم المتجذرة".

وأشار إلى أن "الاعتراف بأخطاء الماضى والسعى لتحقيق العدالة والإنصاف أمر بالغ الأهمية، ولذا يجب علينا عكس العواقب الدائمة للاستغلال الاستعمارى - بما فى ذلك من خلال العدالة التعويضية".