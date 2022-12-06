رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تعتزم الترشح لعضوية البرلمان

وأمضت تروس - التى مثلت دائرة جنوب غرب نورفولك منذ عام 2010 - 44 يومًا فقط كرئيسة للوزراء هذا العام، مما يجعلها أقصر رئيس وزراء خدمة فى تاريخ المملكة المتحدة.
ومع ذلك، أكد المتحدث باسم تروس أنها تخطط للترشح مرة أخرى كعضو فى البرلمان البريطانى.
وقال المتحدث، فى تصريح لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "يسعدنى أن أؤكد أن ليز تروس ستسعى لإعادة انتخابها فى الانتخابات العامة المقبلة".
تأتى هذه الأخبار بعد أن أعلنت سلسلة من نواب حزب المحافظين أنهم لن يدخلوا الانتخابات العامة القادمة، حيث يكافح حزب المحافظين للتعافى من الركود فى استطلاعات الرأى الحالية.
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