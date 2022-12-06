أمريكا وبريطانيا تؤكدان مواصلة دعمهما لأوكرانيا فى مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ومستشار الأمن القومى البريطانى تيم بارو، أمس الاثنين، بالعاصمة البريطانية لندن، على خططهما لمواصلة الدعم لأوكرانيا، بما فى ذلك فى مواجهة هجمات روسيا المستمرة على البنية التحتية الحيوية.





كما ناقش الطرفان الأولويات المشتركة مثل دعم حرية وانفتاح المحيطين الهندى والهادئ، والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، والعمل على وجه السرعة للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى بشأن تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية، وذلك بحسب بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية. كما التقت ويندى شيرمان بوزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى ووكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البرلمانى ديفيد راتلى، حيث أكدوا دعم الولايات المتحدة للعلاقات الثنائية القوية، وناقشوا التعاون المستمر لدعم أوكرانيا فى مواجهة العملية العسكرية الروسية.

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