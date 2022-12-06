ترودو قلق إزاء تقارير عن اكتشاف أجزاء كندية فى المسيرات الإيرانية

جاء ذلك بعد أن أبلغت صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية يوم أمس الأحد، عن اكتشاف منظمة غير ربحية تُدعى "ستيت ووتش" للأمر، وتوصل البحث إلى أن هوائيًا تم تصنيعه بواسطة شركة "تيليسمان وايرليس" -ومقرها فى مدينة أوتاوا عاصمة كندا- ظَهَر فى الطائرة الإيرانية بدون طيار "شاهد-136"، واستخدمت روسيا الطائرات بدون طيار مؤخرًا فى هجماتها على أوكرانيا.
وقال ترودو: "من الواضح أننا قلقون للغاية بشأن هذه التقارير، لأنه حتى فى الوقت الذى تنتج فيه كندا ابتكارات تكنولوجية استثنائية، لا نريد أن تشارك هذه الابتكارات فى حرب روسيا فى أوكرانيا".
وأضاف ترودو: "لدينا تصاريح تصدير صارمة للتكنولوجيا الحساسة يتم فرضها بصرامة، ولهذا السبب نتابع مع هذه الشركة لمعرفة كيفية وصول هذه العناصر إلى الحكومة الإيرانية".
يُذكر أنه تم تصنيع "شاهد-136" من قبل شركة شهيد لصناعة الطيران، إحدى شركتى صناعة الطائرات بدون طيار فى إيران، والتى فرضت أوتاوا عقوبات عليها الشهر الماضى لتزويدها روسيا بطائراتها بدون طيار.
وقالت مؤسسو "ستيت ووتش"، فى تقريرها، إنه بصرف النظر عن محركها الإيرانى الصنع، فإن الصاروخ "شاهد-136" يتكون بالكامل من مكونات أجنبية، واستشهدت بالمخابرات الأوكرانية التى تمكنت من تحديد أكثر من 30 مكونا لشركات أوروبية وأمريكية، ومعظم الأجزاء قادمة من الولايات المتحدة.
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