العالم اليوم - شركات الأدوية العالمية.. صراع محتدم في أروقة المحاكم

انتم الان تتابعون خبر شركات الأدوية العالمية.. صراع محتدم في أروقة المحاكم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 08:20 صباحاً - رفعت فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك دعوى مضادة على موديرنا في محكمة بوسطن الاتحادية الاثنين بسبب براءات اختراع متعلقة بلقاحيهما المتنافسين لكوفيد-19.

وكانت موديرنا رفعت دعوى قضائية على فايزر في أغسطس، متهمة إياها بانتهاك حقوقها في ثلاث براءات اختراع تتعلق بالابتكارات التي قالت موديرنا إنها توصلت إليها قبل جائحة كوفيد-19.

كما رفعت موديرنا دعوى قضائية ذات صلة على فايزر وبيونتك في ألمانيا. وتنخرط الشركات الثلاث أيضا في نزاعات على براءات اختراع في الولايات المتحدة مع شركات أخرى بشأن اللقاحات.

ولم ترد الشركات بعد على طلبات للتعليق من وكالة "رويترز".

حقق لقاح فايزر أكثر من 26.4 مليار دولار للشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بينما باعت موديرنا، ومقرها ماساتشوستس، أكثر من 13.5 مليار دولار من لقاحها في الفترة نفسها، وفقا لإفصاحات أودعتها الشركتان لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.