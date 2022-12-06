روسيا تسجل 8 حالات قصف فى مدينة سورية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية قال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة أوليج إيجوروف، مساء أمس الإثنين، إنه "خلال اليوم الأخير، سُجلت فى منطقة إدلب لوقف التصعيد 8 حالات قصف من قبل جماعة (جبهة النصرة) الإرهابية".

وأوضح أنه تم تسجيل عمليتى قصف فى محافظة حماة، وخمس عمليات فى إدلب، وأخرى فى اللاذقية.