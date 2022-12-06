رئيس وزراء العراق: يجب اعتبار الدستور مرجعية حول الملفات العالقة مع كردستان

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أهمية اعتماد الدستور مرجعيةً أساسيةً لحلّ جميع الملفات العالقة أو الصعوبات التى يواجهها العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان رئاسة الوزراء، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء العراقى، مساء اليوم الإثنين، مع أعضاء مجلس النواب من كتلة الحزب الديمقراطى الكردستانى البرلمانية، حيث تم استعراض الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطنى، وأهمّ التحديات التى تواجهها خطط الإصلاح والتنمية.

وحثّ رئيس مجلس الوزراء العراقى على تكثيف الجهود لتكامل العمل البرلمانى فى الرقابة والتشريع، مع الجهد الحكومى الساعى للإصلاح ورفع مستوى الخدمات، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين فى جميع أنحاء العراق، مشددًا على ضرورة العمل لتقوية الجبهة الداخلية، وتأمين الحماية لجميع المكوّنات والأطياف المتآخية للشعب العراقى، نحو ترسيخ العيش المشترك والسلم الأهلى المستدام.