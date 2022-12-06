أوكرانيا: الضربات الروسية فى أوديسا استهدفت منشأة للطاقة ومبانى سكنية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، عن حاكم مدينة أوديسا ماكسيم مارشينكو، قوله إن شخصين أُصيبا في هذه الضربات الجوية، بينما بقيت غالبية المدينة والمناطق المجاورة لها بدون كهرباء مرة أخرى.

وتابع مارشينكو أن خدمات الطوارئ تعمل على إعادة التيار الكهربائى.

وكنت قد أعلنت أوكرانيا مساء أمس، إسقاطها 60 صاروخا من أصل 70 أطلقتهم روسيا تجاهها.