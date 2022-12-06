العالم اليوم - الشرطة: مقتل 5 على الأقل في انفجار بشمال أفغانستان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 07:21 صباحاً - قالت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار بمركبة تقل موظفين في شركة نفط بشمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي، محمد عاصف وزيري "وقع انفجار اليوم في بلخ في حافلة تخص موظفي شركة نفط". وأضاف وزيري أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار، بحسب ما ذكرت رويترز. ولم يتضح بعد من يقف وراء الانفجار. يشار إلى أن عدة هجمات وقعت في مراكز حضرية في أفغانستان في الأشهر القليلة الماضية، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعضها.

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