بوتين يتخذ قرارا جديدا بشأن دول الغرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، فإن هذا القرار يتم تنفيذه فى جميع المؤسسات الاستراتيجية الروسية وغيرها من القطاعات، وذلك حتى نهاية عام 2023.

وأوضحت القناة أنه بعد إطلاق روسيا العملية العسكرية فى أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا وألزمت أو أوصت مستثمريها وشركاتها بإنهاء أعمالهم واستثماراتهم فى روسيا بمئات المليارات من الدولارات.

وردت الحكومة الروسية بجملة إجراءات لحماية مؤسساتها وشركاتها، شملت تجميد أو إتاحة بيع الأصول الأجنبية لجهات روسية حصرا، وذلك من أجل "الحفاظ على استقرار الاقتصاد الروسى".