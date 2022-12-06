العالم اليوم - ماكلوفلين ودوبلانتيس أفضل رياضيين بألعاب القوى في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 05:19 صباحاً - فازت الأميركية سيدني ماكلوفلين والسويدي أرماند "موندو" دوبلانتيس بجائزتي أفضل رياضيين بألعاب القوى هذا العام يوم الاثنين عقب تحطيم رقمين قياسيين في 2022 ونيل الذهب ببطولة العالم.

إنجازات ماكلوفلين

تألقت ماكلوفلين في البطولة في يوجين بولاية أوريجون حين فازت بسباق 400 متر حواجز خلال 50.68 ثانية محطمة رقمها القياسي العالمي التي حققته قبل أقل من شهر في نفس المضمار .

ساعدت ماكلوفلين (23 عاما) الولايات المتحدة في الفوز بذهبية سباق أربعة في 400 متر تتابع أيضا .

وقالت عبر حساب الاتحاد الدولي لألعاب القوى في تويتر "كل شيء طمحنا إليه حققناه، هناك المزيد من الأهداف الممكنة واعتقد أن كل هذا الجيل من الرياضيين يدرك إمكانية تحقيق المزيد".

إنجازات دوبلانتيس

وعزز دوبلانتيس مكانته كأفضل متسابق قفز بالزانة على الإطلاق حين سجل 6.21 متر ليحصد ذهبية في يوجين، وكسر الرقم القياسي العالمي للمرة الثالثة في 2022 .

وأصبح دوبلانتيس (23 عاما) أول من يجمع ذهبيات الأولمبياد وبطولة العالم وبطولة العالم داخل القاعات وبطولتي العالم للناشئين والشباب وبطولة أوروبا في القفز بالزانة .

وقال عبر تويتر "أحاول ألا أضع حدودا لنفسي، يمكنني بالتأكيد القفز أعلى مما وصلت إليه الآن، لذا أتخيل أننا سنرى قفزة أبعد، لكنني أريد الضغط حتى أصل أعلى مما يتخيل الناس، هذا أكيد".