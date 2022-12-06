زيلينسكى: الجهود مستمرة لتحقيق الاستقرار فى الكهرباء عقب الهجمات الروسية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، إن "أقصى الجهود" مستمرة فى جميع أنحاء أوكرانيا لتحقيق الاستقرار فى شبكة الطاقة الكهربائية، فى أعقاب موجة أخرى من الهجمات الصاروخية الروسية اليوم.





وأضاف زيلينسكى - فى رسالته اليومية عبر الفيديو - أن أعمال الإصلاح مستمرة "فى المناطق الوسطى من أوكرانيا وأوديسا وزاباروجيا وخاركيف". وشدد زيلينسكى - حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية - على أنه "من أجل استقرار شبكة الكهرباء، كان من الضرورى التحول إلى الإغلاق الطارئ فى العديد من المناطق، من زاكارباتيا إلى منطقة كييف، ومن كيروفوهراد إلى مناطق سومى وخاركيف".

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