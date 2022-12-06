العالم اليوم - إسبانيا تعثر على مزيد من "الطرود الدموية" لبعثات أوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 03:22 صباحاً - قالت مصادر بالشرطة مقربة من التحقيقات إن الشرطة الإسبانية اعترضت ثلاثة طرود أخرى تحتوي على عيون حيوانات مرسلة إلى سفارة أوكرانيا في مدريد وقنصليتيها في برشلونة وملقة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت أوكرانيا إن سلسلة من "الطرود الدموية" أُرسلت إلى بعثاتها في أنحاء أوروبا، بعد وقت وجيز من انفجار طرد ملغوم في سفارة أوكرانيا في إسبانيا، بينما أبطلت الشرطة مفعول طرود أخرى أرسل أحدها إلى رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث.

وقالت المصادر إن أفراد أمن خدمة البريد اكتشفوا الطرود الجديدة خلال عملية فحص صباح اليوم الاثنين وأبلغوا الشرطة. وأضافت أن الضباط لم يجدوا أي مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال داخل الطرود.

وتلقت السفارة الأوكرانية في مدريد بالفعل طردا يحتوي على أعين حيوانات يوم الجمعة، قالت وزارة الداخلية إنه يحمل طابع بريد أجنبيا.

وأكد أوليج نيكولينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اعتراض الطرود الجديدة اليوم الاثنين، وقال إن هناك 21 حالة معروفة الآن أُرسلت فيها مثل هذه التهديدات إلى بعثات دبلوماسية في 12 دولة.