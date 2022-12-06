البيت الأبيض: أمريكا لن تشترى النفط من روسيا لتجديد الاحتياطى الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - وقالت جان بيير ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكى جو بايدن مستعدا للنظر فى شراء النفط الروسى بعد إدخال "سقف على سعره": "لا، لأن استيراده محظور".
وحظرت الولايات المتحدة فى مارس واردات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعى والفحم من روسيا، ضمن عقوباتها التى فرضتها على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ أمس الاثنين، حيث أوقف الاتحاد الأوروبى استيراد النفط الروسى المنقول بحرا، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبى حدا لسعر النفط الروسى المنقول بحريا بقيمة 60 دولارا للبرميل.
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