روسيا: لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيا لأى طرف ثالث

جدة - نرمين السيد - ووفقا القناة "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - مساء الإثنين - إنه لا يمكن أى حديث عن إخراج محطة زابوروجيه الذرية من السيطرة الروسية أو تسليمها لأى طرف ثالث، موضحة أن "المحطة تقع على الأراضى الروسية وتخضع للإدارة الروسية بالكامل".

وأضافت: "ننطلق من أننا نحن الطرف الوحيد القادر على ضمان سلامة المحطة النووية".