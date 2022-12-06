عامر الشوبكى لـ «القاهرة الإخبارية»: حرب الطاقة اشتعلت بين روسيا والغرب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عامر الشوبكى، مستشار الطاقة الدولى، إن قرار دول مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الأوروبى بوضع سقف لأسعار النفط الروسى عند 60 دولارًا للبرميل هو خطوة تهدف إلى حرمان موسكو من الإيرادات الكبيرة وضمان تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.





وأضاف الشوبكى، فى مداخلة عبر "سكايب" من العاصمة عمان، فى برنامج "المراقب" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الكرملين يستعد لرد فعل على السقوف السعرية من الدول الأوروبية على النفط الروسى، حيث قد تلجأ موسكو إلى ورقة وقف اتفاق توريد الحبوب والقمح عبر البحر الأسود وهو ما يسبب أزمة ليس لأوروبا ولكن للعالم أجمع.

وذكر أن دول مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الأوروبى تعلموا من أخطاء الماضى عندما كانت العقوبات التى يفرضونها على روسيا تنقلب عليهم وتصب فى صالح موسكو، غير أن قرار اليوم يشعل حرب الطاقة بشكل حقيقى بين روسيا والدول الغربية.

وتابع أنه فى ظل ضعف الطلب العالمى وتباطؤ الاقتصاد أصبح من الصعب التنبؤ فيما إذا كانت روسيا ستنفذ تهديداتها بتخفيض الإنتاج وبالتالى ارتفاع أسعار النفط.

ووصف مستشار الطاقة الدولى، أن السعر المحدد للنفط هو 60 دولارًا للبرميل بالمُرضى للموازنة الروسية ويحقق التعادل المالى، غير أن موسكو لديها أوراق ضغط أخرى فى ظل اعتماد أوروبا على 7.5% من مصادر الغاز القادمة من روسيا.