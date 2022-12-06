وأضاف الشوبكى، فى مداخلة عبر "سكايب" من العاصمة عمان، فى برنامج "المراقب" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الكرملين يستعد لرد فعل على السقوف السعرية من الدول الأوروبية على النفط الروسى، حيث قد تلجأ موسكو إلى ورقة وقف اتفاق توريد الحبوب والقمح عبر البحر الأسود وهو ما يسبب أزمة ليس لأوروبا ولكن للعالم أجمع.
وذكر أن دول مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الأوروبى تعلموا من أخطاء الماضى عندما كانت العقوبات التى يفرضونها على روسيا تنقلب عليهم وتصب فى صالح موسكو، غير أن قرار اليوم يشعل حرب الطاقة بشكل حقيقى بين روسيا والدول الغربية.
وتابع أنه فى ظل ضعف الطلب العالمى وتباطؤ الاقتصاد أصبح من الصعب التنبؤ فيما إذا كانت روسيا ستنفذ تهديداتها بتخفيض الإنتاج وبالتالى ارتفاع أسعار النفط.
ووصف مستشار الطاقة الدولى، أن السعر المحدد للنفط هو 60 دولارًا للبرميل بالمُرضى للموازنة الروسية ويحقق التعادل المالى، غير أن موسكو لديها أوراق ضغط أخرى فى ظل اعتماد أوروبا على 7.5% من مصادر الغاز القادمة من روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عامر الشوبكى لـ «القاهرة الإخبارية»: حرب الطاقة اشتعلت بين روسيا والغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.