العالم اليوم - مسؤول: أوكرانيا استهدفت قاعدتين عسكريتين في العمق الروسي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 01:21 صباحاً - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الاثنين نقلا عن مسؤول أوكراني أن كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الأميال داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة.

وقالت الصحيفة إن الطائرات المسيرة انطلقت من أراض أوكرانية فدمرت طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين وألحقت أضرارا بعدة طائرات أخرى.

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