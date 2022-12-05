جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن مجموعة من أعضاء كنيسة كانوا يمارسون طقوسا دينية على طول النهر عندما وقع الفيضان المباغت وجرف عددا منهم، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ استأنفت عمليات البحث اليوم حيث لا يزال 3 أشخاص على الأقل فى عداد المفقودين.
من جهتها، حذرت خدمات الأرصاد الجوية فى جنوب إفريقيا اليوم الإثنين من تواصل هطول الأمطار الغزيرة التى قد تؤدى لحدوث المزيد من الفيضانات فى أجزاء واسعة من مقاطعة "جوتنج" التى تضم جوهانسبرج ومناطق أخرى هذا الأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة قتلى فيضان مفاجئ لنهر فى جوهانسبرج إلى 14 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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