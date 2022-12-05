ارتفاع حصيلة قتلى فيضان مفاجئ لنهر فى جوهانسبرج إلى 14 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن مجموعة من أعضاء كنيسة كانوا يمارسون طقوسا دينية على طول النهر عندما وقع الفيضان المباغت وجرف عددا منهم، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ استأنفت عمليات البحث اليوم حيث لا يزال 3 أشخاص على الأقل فى عداد المفقودين.

من جهتها، حذرت خدمات الأرصاد الجوية فى جنوب إفريقيا اليوم الإثنين من تواصل هطول الأمطار الغزيرة التى قد تؤدى لحدوث المزيد من الفيضانات فى أجزاء واسعة من مقاطعة "جوتنج" التى تضم جوهانسبرج ومناطق أخرى هذا الأسبوع.