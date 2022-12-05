روسيا وميانمار توقعان بروتوكول تعاون فى مجالات التجارة والتعليم والصحة

جدة - نرمين السيد - اتفقت روسيا وميانمار على تطوير التعاون فى عدد من القطاعات الرئيسية، من خلال بروتوكول وقعه وزير التنمية الاقتصادية الروسى مكسيم ريشيتنيكوف ووزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية فى ميانمار كان زاو بصفتهما رئيسين مشاركين للجنة الحكومية الدولية الثنائية للتجارة والتعاون الاقتصادى.





وبحسب وكالة "تاس" تم التوقيع على الوثيقة بعد اجتماع للجنة الحكومية الدولية عقد فى 5 ديسمبر فى نايبيداو، ويغطى البروتوكول جوانب مختلفة من التعاون الثنائى، بما فى ذلك التعاون فى مجالات الجمارك والرعاية الصحية والوبائية للسكان والتعليم والعلوم. وتم تخصيص بروتوكول منفصل لتعاون أوسع فى مجال التجارة، وذكرت تاس، أن التعاون التجارى سيشمل إمدادات المنتجات النفطية والأسمدة والبذور وزيت عباد الشمس من روسيا واستيراد الأرز والمأكولات البحرية والفواكه والخضروات وسلع أخرى من ميانمار".

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