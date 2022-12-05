150 خبيرا دوليا يبحثون فى فيينا مكافحة التطرف والإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكدت سوزانا راب وزيرة الاندماج والأسرة فى النمسا، أن منتدى فيينا حول مكافحة الفصل والتطرف فى سياق الاندماج ناقش اليوم مع ممثلين حكوميين من اليونان وبلجيكا وفرنسا وحوالى 150 خبيرًا آخر سبل مكافحة التطرف والإرهاب.





وقالت راب - فى تصريحات لها اليوم الاثنين - أن النمسا أسست العام الماضى مركزا اختصاصيا فى محاربة التطرف الدينى والسياسى. وأضافت الوزيرة أن هذا العام، يدور مؤتمر الخبراء الثانى حول تكثيف هذا التعاون والعمل مع الحلفاء فى أوروبا لإزالة المزيد من التربة الخصبة للفصل العنصرى والتطرف. واعتبرت الوزيرة أن التأثير الخارجى على المجتمعات والتطرف المحتمل هو آفة تعطل الاندماج، موضحة أن الهدف لدى الحكومة هو القضاء حتى على أصغر تطور لهذه الآفة فى مهدها.

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