الرئيس الموريتانى يطلق مشروعات إنمائية بقيمة 685 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - أطلق الرئيس الموريتانى، محمد ولد الشيخ الغزوانى، اليوم الإثنين، بمدينة كيهيدى، جنوب شرقى البلاد، مشروعات إنمائية بقيمة 26 مليار أوقية موريتانية "أى ما يعادل 685 مليونًا و112 ألف دولار أمريكى تقريبًا".





وأكدت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزوانى وضع الحجر الأساس لتشييد ألف و932 وحدة سكنية، ودشّن 54 منشأة تعليمية و20 منشأة صحية. جدير بالذكر أن هذه المشروعات تأتى ضمن احتفالات موريتانيا بيومها الوطنى، الذى يصادف 28 نوفمبر من كل عام.

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